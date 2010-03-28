Рекордная партия долларов перехвачена в автобусе "Киев-Стамбул"

На украинско-румынской границе пресечена попытка контрабандного перемещения валюты на сумму 2 млн. 200 тыс. грн.

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН руководитель сектора связей с общественностью Черновицкой областной таможни Анна КУРОЧКИНА.

По ее словам, в ночь на 28 марта сотрудники СБУ в Хмельницкой области совместно с работниками Черновицкой областной таможни в международном пункте пропуска «Порубное» (Черновицкая область, украинско-румынская граница) под сиденьями пассажирского автобуса, который осуществлял рейс «Киев – Хмельницкий, – Черновцы - Стамбул», обнаружили спрятанную для контрабандного перемещения валюту - 268 тыс. 390 дол., 9 тыс. 380 евро, что в гривневом эквиваленте составляет почти 2 млн. 228 тыс. грн.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что жителями города Хмельницкий и гражданами Турции осуществляется противоправная деятельность, связанная с контрабандным перемещением валютных ценностей через таможенную границу Украины.

В соответствии с таможенными правилами Украины также изъят автобус с турецким регистрационным номером марки «Мерседес-Бенц», в котором перемещалась валюта. Стоимость транспортного средства - свыше 555 тыс. грн.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По словам таможенников, за последние несколько лет это самое крупное незаконное перемещение валюты через украинско-румынскую границу.