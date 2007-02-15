Актер Садальский - послу России в Грузии: а не посол бы ты?

Артист Станислав Садальский, который на днях гостил в Тбилиси, выступил с резкой критикой в адрес российского посольства в Грузии и посла Вячеслава Коваленко, сообщает "Росбалт". Он обвинил посольство в заискивании перед президентом РФ Владимиром Путиным, а также обратился в российский МИД с просьбой прислать в Тбилиси лопату, "чтобы выгребать из штанов посла". Для чего конкретно предназначается лопата, артист не уточнил.

Возмущение Садальского вызвала реакция дипломатов на проходивший в Тбилиси спектакль "Семейный брак - любовная трагедия", в котором играл и он сам. Российское дипломатическое ведомства опровергло информацию СМИ о том, что пьеса была поставлена при его содействии. "В организации этого спектакля мы участия не принимали", - заявил представитель посольства Иван Волынкин.

Это заявление звучало несколько двусмысленно, если учесть, что незадолго до этого президент Грузии Михаил Саакашвили в торжественной обстановке вручил Станиславу Садальскому грузинский паспорт и одну из высших государственных наград республики - Орден Чести. Артист сам попросил о грузинском гражданстве в октябре 2006 года, выразив таким образом свой протест против кампании по преследованию грузин в России.

Садальский, по его словам, ожидал, что после спектакля, который восстанавливает духовные связи между двумя странами, российский посол скажет ему: "Вот Вам деньги, или вот Вам грамота, спасибо, Вы делаете за меня мою работу". "Не-ет, я читаю сегодня, что они видите ли не имеют никакого отношения", - возмущается артист. "Ну что, господин посол? Посол, а не посол бы ты?" - добавил Садальский.

Лента.ру