Украину опять включили в «черный список» FATF

Украина и Азербайджан включены Международной организацией по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) в новый "черный список" стран, имеющих недостатки в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма (ОПД и ФТ). Об этом сообщает ИТАР-ТАСС .

По заявлению организации, составление новых списков - это ответ на призыв "большой двадцатки" ведущих мировых держав усилить борьбу с ОПД и ФТ и публично перечислить так называемые "юрисдикции повышенного риска". Списки планируется пополнять по мере оценки специалистами ситуации в тех странах, которые до сих пор не попадали в их поле зрения.

В тексте заявления содержится краткий отзыв о каждой из стран, попавших в список. Об Азербайджане сказано, что там "есть прогресс", но сохраняются и недостатки, которые в Баку согласились устранить. Так, необходимо "должным образом поставить вне закона" ОПД и ФТ, устранить "лазейки" в законах, мешающие эффективному таможенному контролю, создать режим выявления и замораживания террористических активов и, наконец, создать собственную эффективную финансовую разведку.

Схожие оценки даны и по Украине. Там также при наличии общего прогресса рекомендуется криминализовать ОПД и ФТ, "повысить финансовую транспарентность", внедрить действенный правовой режим для выявления и замораживания террористических активов.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2009 г. Государственный комитет финансового мониторинга говорил о том, что FATF в феврале 2010 года может принять решение о повторном включении Украины в «черный список».

По информации Госфинмониторинга, 21-22 января 2010 года контрольная группа FATF по вопросам международного сотрудничества рассмотрит итоговые отчеты по определенным странам и окончательно определит перечень высоко-рисковых юрисдикций, который будет передан на утверждение пленарного заседания FATF, проведение которого запланировано на 15-19 февраля 2010 года.

«… Основная претензия экспертов FATF - то, что Украина является одной из немногих стран, которые не способны имплементировать в национальное законодательство положения 40+9 Рекомендаций FATF, а несовершенство действующих норм негативно влияет на рейтинги Украины, которые определяются Комитетом MONEYVAL и FATF», - говорилось в сообщении Госфинмониторинга.

FATF - организация, объединяющая 35 ведущих финансовых разведок мира.