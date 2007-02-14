В БЮТ считают, что ГАК открещивается от Черновецкого с перепугу

Неминуемые перевыборы в Киевский городской совет заставляют “Гражданский актив Киева” дистанционироваться от городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, считает народный депутат от БЮТ Виталий ЧУДНОВСКИЙ.

Такое мнение он высказал УНИАН, комментируя сегодняшнее заявление лидера “ГАК” Александра ПАБАТА. (УНИАН: А.ПАБАТ заявил, что фракция “Гражданский актив Киева” не будет поддерживать ни оппозицию, ни мэра столицы Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО).

В частности, по словам В.ЧУДНОВСКОГО, “перспектива неминуемых перевыборов в Киевский городской совет заставляет дистанционироваться от ЧЕРНОВЕЦКОГО силы, которые пошли на политический союз с ним. Первым эту тенденцию засвидетельствовал “Гражданский актив Киева” во главе с Александром ПАБАТОМ”.

“Уровень доверия к действующему мэру столицы ЧЕРНОВЕЦКОМУ и возглавляемому им большинству в Киевсовете упал ниже любого критического уровня, - отметил народный депутат. – Несмотря на противодействие мэра, становится все более очевидным, что состоится референдум о доверии к столичной власти, и выборы нового состава совета становятся неминуемыми”. Следовательно, подчеркнул В.ЧУДНОВСКИЙ, “появляется проблема политического самосохранения тех сил, которые изменили своим избирателям и пошли в обслуживание к мэру, поскольку так же очевидно, что избиратели не простят им измены”. Ввиду этих обстоятельств, добавил народный депутат, “политические мигранты в лице “ГАК” и его лидера спешат заверить избирателей, что они не причастны к сделкам команды ЧЕРНОВЕЦКОГО с коммунальным имуществом, землей и поднятием тарифов”.

Вместе с тем депутат выразил надежду, что “киевляне отличат искренность и последовательность от политического приспособленчества ради удовлетворения своих грубых материальных интересов”.

В.ЧУДНОВСКИЙ назвал циничным лукавством слова А.ПАБАТА, что “”ГАК” займет свою собственную позицию и будет выступать на единственно возможной для нас стороне - за киевлян, поскольку после выборов “ГАК” сосредоточился на практической работе и стал незаметным для большинства киевлян”.

“Самая главная практическая работа для киевлян в это время заключалась в противодействии волюнтаристскому поднятию тарифов, и именно в это время “ГАК” во главе с ПАБАТОМ изменил избирателям, перейдя из оппозиции к мэру в стан его сторонников, и тем самым способствовал развалу оппозиции», - подчеркнул В.ЧУДНОВСКИЙ (УНИАН: 15 апреля в Киевсовете БЮТ, Блок Виталия Кличко и “ГАК” заключили Соглашение о сотрудничестве и создании коалиции демократических сил Киева «Справедливый Киев»).

Как утверждает народный депутат, “ПАБАТ был одним из активнейших борцов против тех, кто добивался снижения тарифов, противодействовал такому снижению всеми возможными способами”. “Его же (А.ПАБАТА) “практическая работа для киевлян” заключалась в лоббировании собственных земельных интересов. Добившись получения лакомых земельных кусков (УНИАН: ссылаясь на решение Киевсовете, “Голос громади Києва” заявлял, что около 30 га отведено под проект общественной организации “Стритрейсинг”, почетным президентом которой является А.ПАБАТ), и поняв, что политически “ГАК” себя самоуничтожил, он начал лихорадочно искать выход из этой ситуации. По его мнению, выход заключается в том, чтобы отстраниться от ЧЕРНОВЕЦКОГО и забросать киевлян новыми волнами агитационного ширпотреба, где “ГАК” и ПАБАТ будут выглядеть “белыми и пушистыми”, - заявил В.ЧУДНОВСКИЙ.

“Я, однако, убежден, - сказал народный депутат, - что киевляне откажут в доверии политической силе, возглавляемой новоявленным земельным латифундистом. Для этого им достаточно будет спросить себя: почему ПАБАТ и “ГАК” лишь сегодня стали выпускать брошюрки “Вся правда о тарифах” и молчали тогда, когда надо было бороться за снижение этих тарифов и когда эта “правда” была нужна как никогда. Так же ПАБАТУ придется ответить, почему его переход из оппозиции на сторону ЧЕРНОВЕЦКОГО совпал с получением его структурами огромных земельных участков”.

Как отметил В.ЧУДНОВСКИЙ, “ПАБАТ жалуется, что “мэр ЧЕРНОВЕЦКИЙ не стал мэром для всех киевлян”, что “он переживает только за бедных”, и волнуется, “а кто будет переживать за средних, за тех же богатых?”. При этом народный депутат выразил убеждение, что “после получения десятков гектаров столичной земли, он (А.ПАБАТ) принадлежит не просто к богатым, а к достаточно богатым людям, и, возможно, имеет все основания волноваться, что ЧЕРНОВЕЦКИЙ не позаботится о нем”. “Но, откровенно говоря, это должно мало обходить киевлян. Им достаточно того разочарования, которое они получили, избрав в столичную власть таких людей, как ПАБАТ”, - резюмировал В.ЧУДНОВСКИЙ.