Улицы Львова могут погрузиться во тьму

Из-за блокирования Государственным казначейством платежных поручений КП «Львивсвитло» город оказался на грани полного отключения уличного освещения, сообщили УНИАН во Львовском городском совете.

В комментарии УНИАН директор «Львивсвитла» Марина СТРОЕВА сообщила, что предприятие договорилось с энергетиками об отсрочке оплаты за электроэнергию только на несколько дней.

«Город на грани отключения уличного освещения. За март мы задолжали ОАО «Львовоблэнерго» 73 тыс. грн.», – отметила М.СТРОЕВА.

По ее словам, в Государственном казначействе “лежат счета на 212 тыс. грн. КП «Львивсвитло» еще за прошлогодние выполненные работы по уличному освещению в районах города, оплата за новогоднюю иллюминацию города и внешнее освещение школ”.

Кроме того, М.СТРОЕВА отметила, что работники «Львивсвитла» не в полном объеме получили зарплату за январь и, соответственно, не могут получить деньги за февраль «из-за блокирования счетов казначейством».