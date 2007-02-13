Нацбанк предлагает не давать наличные госслужащим

Национальный банк Украины предлагает выплачивать зарплаты бюджетникам исключительно через государственные банки и карты Национальной системы массовых электронных платежей.

Об этом говорится в предложениях и замечаниях НБУ к проекту закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно массового внедрения безналичных расчетов платежными и кредитными карточками в Украине, управлении рисками при осуществлении кредитно-расчетных операций, других вопросов использования специальных платежных средств)» №2284.

В частности, в письме НБУ от 30 декабря 2006 года на имя председателя Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Петра ПОРОШЕНКО, подписанного заместителем председателя НБУ Александром САВЧЕНКО, предлагается внести изменения в статью 24 Закона Украины «Об оплате труда».

Так, Национальный банк предлагает, «с целью защиты экономических интересов государства, обеспечения оптимального движения бюджетных средств и поддержки государственных банков», дополнить указанную статью частью 3-й следующего содержания:

«Оплата заработной платы работникам бюджетных учреждений и государственных, казенных и коммунальных предприятий осуществляется через текущие счета работников, которые открыты в государственных банках Украины с использованием платежных карточек Национальной системы массовых электронных платежей».

Справка УНИАН. Национальная система массовых электронных платежей - это внутригосударственная банковская платежная система. На сегодня НСМЭП имеет 34 банков-участников. В Украине эмитировано 1,4 млн. карточек НСМЭП, количество банкоматов - 451, установленных терминалов - около 1 400.

На 1 января 2007 года украинскими банками эмитировано 36,8 млн. пластиковых карт международных платежных систем Visa и MasterCard. По данным ЕМА, на 1 января 2007 года украинскими банками установлено 13 442 банкомата и 42 100 POS-терминалов в торговых точках.