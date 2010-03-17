Правительство Латвии установило дату перехода на евро

Правительство Латвии установило дату введения евро в стране на 1 января 2014 года. Об этом сообщает Mixnews.lv.

В течение двух месяцев после введения евро в стране будет разрешено одновременное хождение двух валют - лата и евро. При этом сдача за товары и услуги будет выдаваться только в евро. Обмен латов на евро без комиссии будет осуществляться в течение шести месяцев после введения евро в Банке Латвии, а также уполномоченных кредитных организациях.

Латвия, чтобы вступить в еврозону, должна соответствовать ряду критериев. В частности, дефицит бюджета не должен превышать 3 процента ВВП, а общий долг правительства не может превышать 60 процентов ВВП. Ранее в марте МВФ снизил прогноз на 2011 год по государственному долгу Латвии, предполагая, что он достигнет 70 процентов от ВВП по сравнению с прежними 90 процентов.