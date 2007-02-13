Бродский назвал Черновецкого слоном

Депутат Киевсовета Михаил Бродский заявляет, что сложит свои депутатские полномочия в случае, если об этом его попросит Юлия Тимошенко.

"Я сказал Юлии Владимировне, что напишу заявление о сложении депутатских полномочий в тот же день, когда она меня попросит. Я не буду ждать никаких съездов и не буду держаться за право носить депутатский значок", - цитирует слова Бродского его пресс-служба.

Он добавил, что назад во фракцию БЮТ в Киевсовете "не будет проситься".

"Я не веду переговоров о своем возвращении в упомянутую фракцию, переговоры касаются вступления партии "Яблоко" в Блок Юлии Тимошенко. И если эти переговоры окажутся результативными, то логичным будет мое возвращение во фракцию БЮТ в Киевсовете", - отметил Бродский.

Он также выразил надежду, что сама бютовская структура в Киевсовете "очистится", и в скором времени можно будет увидеть "много новых и честных лиц".

При этом Бродский добавил, что именно благодаря Тимошенко стабилизировалась работа БЮТ, и, по мнению депутата, она "преисполнена решительности очиститься от зарабатывающих" во фракции.

Он также отметил, что немедленное применение процедуры императивного мандата "поможет спасти Киев от лёнинизма, то есть – разворовывания".

"Мы, киевляне, еще десятилетиями будем разгребать то, что натворил Лёня в Киеве. Нужно сказать, что он – слон в фарфоровой лавке, он не только уничтожает, он еще и продает, но явным образом не в пользу общины города", - сказал Бродский.

Украинская правда