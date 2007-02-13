Новому директору заводу имени Малышева поставили ключевое условие

11:13, 13 февраля 2007
Общество
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Тарасенко уволился

Новым руководителем Государственного предприятия «Завод им. Малышева» - главного производителя бронетехники в Украине – назначен Виталий НЕМИЛОСТИВЫЙ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в администрации предприятия, приказом министра промышленной политики В.НЕМИЛОСТИВЫЙ назначен исполняющим обязанности генерального директора завода им. Малышева, официально он приступил к работе в конце прошлой недели.

Представитель предприятия также сообщил, что Александр ТАРАСЕНКО, который исполнял обязанности гендиректора завода им. Малышева с начала декабря 2006 г., уволен приказом министра на основании заявления – “по собственному желанию”.

По словам председателя Харьковской облгосадминистрации Арсена АВАКОВА, в этот раз кандидатура руководителя завода им. Малышева согласована с губернатором, и он дал согласие на заключение контракта с новым исполняющим обязанности директора.

Выступая в понедельник в эфире областного радио, А.АВАКОВ сообщил, что «ключевым условием, о котором мы договорились с этим молодым человеком, является погашение задолженности по заработной плате на предприятии в кратчайший срок».

Как сообщал УНИАН, А.ТАРАСЕНКО был назначен на должность руководителя завода им. Малышева по инициативе председателя Харьковского облсовета Василия САЛЫГИНА. В должности гендиректора он сменил Геннадия ГРИЦЕНКО - многолетнего руководителя этого оборонного предприятия, который возглавлял завод с 2001 р. В.САЛЫГИН критиковал Г.ГРИЦЕНКО, в частности, за наличие долгов по заработной плате на предприятии, и считал, что завод находится в кризисном состоянии. Недавно В.САЛЫГИН назвал ошибочным решение о назначении руководителем завода им. Малышева А.ТАРАСЕНКО.

По официальным данным облгосадминистрации, на конец января 2007 г. задолженность по заработной плате на заводе им. Малышева составляла 12,7 млн. грн.

 

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