В центре Киева, несмотря на запрет игорного бизнеса, открыли казино

Несмотря на запрет игорного бизнеса, в Киеве легально заработало казино, пишет газета «Сегодня».

«У нас есть решение суда, клиенты к нам ходят», - сказали в администрации казино «Премьер Палас», расположенном в одноименном пятизвездочном отеле.

Как рассказал изданию заместитель главы Госкомитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Сергей ТРЕТЬЯКОВ, решение суда никто не видел: «Дело почему-то рассматривал райсуд Харьковской области, решение отсутствует в едином реестре...».

При этом С.ТРЕТЬЯКОВ не исключил, что по судам пойдут и другие игорные заведения.

В то же время, в Центре общественных связей МВД Киева говорят, что решение есть. «Оно отчасти правильно, поскольку для фирм с иностранным капиталом существует норма: их не могут закрыть сразу, а лишь в течение трех лет. Но игорный бизнес у нас запрещен. Точку поставит прокуратура», - сказал глава ЦОС Владимир ПОЛИЩУК.

Справка УНИАН. Закон о запрете игорного бизнеса в Украине вступил в силу в конце июня 2009 года. Этот закон действует до принятия специального законодательства, которое предусматривает право осуществления игорного бизнеса в специально созданных игорных зонах.

При этом часть игорных заведений продолжают работать подпольно. По данным общественного Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, в декабре прошлого года в Украине, в зависимости от региона, нелегально работали до 50% казино от того количества, которое было до введения закона о запрете игорного бизнеса. Как сообщил глава Комитета Алексей КОСАРЕВ, самый высокий процент подпольных игорных заведений на востоке Украины и в Крыму. «В самом Донецке ситуация нормальная, но такие города, как Горловка, Макеевка, – приезжайте в любой день», - сказал он.