Украинско-российские учения "Фарватер мира" пройдут после 7 лет перерыва

В Севастополе при участии представителей командований Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и Черноморского флота Российской Федерации 11 марта состоялась конференция по подготовке украинско-российских командно-штабных компьютерных учений «Фарватер мира-2010», запланированного на июнь с.г.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, темой этих учений будет проведение поисково-спасательной операции.

Руководителем командно-штабных компьютерных учений «Фарватер мира-2010» назначен заместитель командующего ВМС Украины по боевой подготовке контр-адмирала Виктор НОСЕНКО.

Планируется, что командно-штабные компьютерные учения «Фарватер мира–2010» будут проводиться на базе Академии ВМС им. П.С.Нахимова.

Проведение учений «Фарватер мира-2010» спланировано в соответствии с Планом международного сотрудничества военных ведомств Украины и Российской Федерации на 2010 год.

Справка УНИАН. Украинско-российские учения «Фарватер мира» традиционно проводились с 1997 года с периодичностью один раз в два года и носили миротворческий характер. В учениях принимали участие корабли, вспомогательные суда, самолеты и вертолеты морской авиации, подразделения морской пехоты. После 2003 года такие двусторонние учения флоты Украины и России не проводились.