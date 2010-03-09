ВО "Свобода": этнические русские обязаны знать украинский язык

Черновицкая областная организация ВО «Свобода» в 196-ю годовщину рождения Тараса Шевченко обратилась к власти и общественности Буковины с требованием не допустить очередных притеснений украинского языка в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, в обращении на имя председателя Черновицкого областного совета Ивана ШИЛЕПНИЦКОГО, Черновицкого городского председателя Николая ФЕДОРУКА и депутатов областного и городского советов, в частности, речь идет о том, что от выборов до выборов в Украине «незрелые политики разыгрывают грубую языковую карту, направленную на сужение функций государственного украинского языка, а, следовательно, на беспрецедентное ограничение языковых прав миллионов украинцев».

Авторы обращения категорически не воспринимают заявления представителей Партии регионов относительно дополнительных преференций для русского языка в Украине. «Считаем это не только грубым нарушением Конституции, но и откровенным пророссийским наступлением на основу нации. Двуязычие Украины не является естественным явлением. Это следствие более 300-летнего имперского террора украинского языка и нации», - говорится в документе.

«Настаиваем на том, чтоб интересы этнического меньшинства Украины – россиян (17,3%) не противоречили потребностям титульной украинской нации и не угрожали целостности и единству государства. Этнические русские, как и представители всех остальных меньшинств, обязаны знать государственный украинский язык, как знают государственный русский башкиры, татары, чуваши и другие в России», - говорится в обращении.

Буковинская «Свобода» требует от областного совета принять обращение к Верховной Раде, Кабинету министров и Президенту с требованием не допустить принятия необдуманных решений, которые предусматривают притеснение государственного украинского языка, следствием чего может быть введение второго государственного языка в Украине.