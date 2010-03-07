177 тернопольчан сфотографировались с Шухевичем

В Тернополе 177 горожан сфотографировались с главнокомандующим УПА Романом Шухевичем в рамках акции «Фото с генералом».

Как передает корреспондент УНИАН, по сообщению пресс-службы «Молодежного националистического конгресса», больше всего акция привлекла внимание молодежь, хотя фотографировались и люди старшего возраста.

«Во время акции каждый желающий на Театральном майдане мог сфотографироваться с Р.Шухевичем, получить памятный значок и спецвыпуск молодежной газеты, посвященный главному командиру УПА», – сообщили организаторы акции. Все, кто фотографировался, оставляли контакты и электронный адрес, на который им будут пересылать фото. Кто же не имеет доступа к Интернету, впоследствии сможет забрать фото в офисе КУНа.

Акция проходила в рамках всеукраинской молодежной кампании «Молодежь помнит Шухевича». Организаторами мероприятия выступили «Молодежный Националистический Конгресс», Пласт, СУМ, Молода просвита, «Трезуб» им. С.Бандеры, общество «Обереги» и ОПО «Украинское дело».