Госкомстат обнародовал инфляцию в феврале

В феврале 2010 года по сравнению с январем инфляция составила 1,9 %, с начала года – 3,7 %.

Об этом сообщается на сайте Госкомстата.

Согласно данным ведомства, инфляция в феврале текущего года по сравнению с февралем 2009 составила 11,3 %.

Как сообщал УНИАН, индекс потребительских цен в январе 2010 года к декабрю составил 1,8%, к январю 2009 года – 11,1%.