Госкомстат обнародовал инфляцию в феврале
18:12, 06 марта 2010Общество
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С начала года – 3,7 %
В феврале 2010 года по сравнению с январем инфляция составила 1,9 %, с начала года – 3,7 %.
Об этом сообщается на сайте Госкомстата.
Согласно данным ведомства, инфляция в феврале текущего года по сравнению с февралем 2009 составила 11,3 %.
Как сообщал УНИАН, индекс потребительских цен в январе 2010 года к декабрю составил 1,8%, к январю 2009 года – 11,1%.
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