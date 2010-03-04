Крымское правительство одобрило стратегию развития до 2017 года

Совет министров Крыма одобрил проект стратегии развития автономии до 2017 года и передал документ на утверждение в Верховную Раду республики.

Проект «Крым - территория успеха» утвержден на заседании Совмина 4 марта.

«В стратегии определена миссия автономии - южные ворота Украины, перекресток народов, культур и религий, регион, привлекательный для туристов, обеспечивающий на базе самодостаточных громад, местных ресурсов и сбалансированного хозяйственного комплекса комфортные и достойные условия жизнедеятельности многонациональному населению полуострова», - говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы крымского правительства.

Цель стратегии - «достижение устойчивого экономического, экологически безопасного, социально ориентированного развития, приближающего Крым к европейским стандартам жизни на основе инновационно-инвестиционного режима функционирования хозяйственного комплекса через консолидацию целей общества, власти и бизнеса в процессе реализации приоритетных направлений регионального развития».

Для согласования интересов органов исполнительной власти и общественности предусматривается создание Координационного совета развития Крыма.

В структуре документа «Крым - территория успеха» выделены три вектора - экономический, социальный, экологический. Цель экономического вектора - создание геоэкономически конкурентоспособного, структурно сбалансированного и устойчиво развивающегося на инновационно-инвестиционной основе хозяйственного комплекса региона. В соцсфере в стратегической перспективе необходимо решать задачи по «приближению к европейским стандартам качества жизни населения, эффективной социальной защите». Среди целей экологической политики - формирование «сбалансированной и эффективной системы природопользования» в автономии.

Стратегия предусматривает два этапа реализации. В 2010-2012 годах предполагается создать условия для интенсивного развития. «Развития инфраструктуры, институциональные изменения в сфере общественных услуг, социальной и экологической сфере», - говорится в сообщении. В 2013-2017 годах планируется получить максимальный эффект от инвестиционно-инновационной модели развития экономики.

Оперативное обеспечение выполнения стратегии, мониторинг и ее оценка возложат на Региональный наблюдательный комитет и Агентство регионального развития.