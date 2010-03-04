Янукович назначил Ермолаева директором НИСИ
21:18, 04 марта 2010Общество
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... и поручил сократить сотрудников
Президент Украины назначил Андрея ЕРМОЛАЕВА директором Национального института стратегических исследований.
Об этом говорится в указе № 290/2010, который обнародован на официальном сайте главы государства.
Также Президент поручил директору Института стратегических исследований внести в двухнедельный срок предложения по усовершенствованию научно-аналитического и прогнозного сопровождения этим институтом деятельности Президента, предусмотрев повышение интенсивности работы его сотрудников и соответствующее сокращение их предельной численности не менее чем на 20%.
А.ЕРМОЛАЕВ на сегодня является директором Центра политических исследований «София».
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