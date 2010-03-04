Янукович назначил Ермолаева директором НИСИ

Президент Украины назначил Андрея ЕРМОЛАЕВА директором Национального института стратегических исследований.

Об этом говорится в указе № 290/2010, который обнародован на официальном сайте главы государства.

Также Президент поручил директору Института стратегических исследований внести в двухнедельный срок предложения по усовершенствованию научно-аналитического и прогнозного сопровождения этим институтом деятельности Президента, предусмотрев повышение интенсивности работы его сотрудников и соответствующее сокращение их предельной численности не менее чем на 20%.

А.ЕРМОЛАЕВ на сегодня является директором Центра политических исследований «София».