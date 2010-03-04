Профсоюзы посчитали, что население за газ переплачивает

Национальный форум профсоюзов Украины (НФПУ) считает, что отмена через суд постановления Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) о повышении цены на газ для населения должна стать первым шагом к реформированию сферы поставок газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, НФПУ предлагает принять мораторий на поднятие цены на газ для населения, и тем самым разграничить вопрос газопотребления граждан и проблемы промышленности, зависимой от импортированного газа.

«Мы хотим развеять миф о том, что население Украины платит за газ заниженную цену. Напомню, простые граждане в Украине используют украинский газ, платя за него в среднем 622 грн. за тысячу кубометров. Хотя принципы ценообразования в газовой сфере власть держит под семью замками, исходя из данных собственных источников, а также анализа ценовой политики НКРЭ, мы сделали следующие расчеты. Украинские газодобывающие компании продают газ государству по цене 150 грн. за тысячу кубометров. Транспортирование одной тысячи кубометров газа стоит 122 грн. Прибавим к этому НДС - 20%. Получаем 326 грн. за тысячу кубометров, что и является ориентировочной ценой украинского газа для населения», - заявил М.ЯКИБЧУК.

По словам М.ЯКИБЧУКА, даже если прибавить к стоимости газа еще 20% цены на реконструкцию и модернизацию газотранспортной системы, получается меньше, чем 400 грн. за тысячу кубометров. Таким образом, цена газа для населения сегодня скорее завышена, чем занижена. Поэтому изменения необходимы не в ценовой политике, а в части реформирования газопоставок, от которых зависит промышленность Украины.

«Мы выступаем за демонополизацию системы внешних поставок газа, при которой бы целый ряд украинских трейдеров закупал «голубое топливо» у «Газпрома», а уж потом конкурировал между собой за право поставлять газ тому или другому предприятию», - подчеркнул М.ЯКИБЧУК.

В свою очередь, как отметил член совместного представительского органа профсоюзов Григорий КАБАНЧЕНКО, реформу необходимо сопровождать ликвидацией коррупционных схем, таких как завышение цены оборудования и работ для ГТС.

«Уничтожение коррупции в этой сфере обусловит и более оптимальную цену газа. А перекладывать проблемы промышленности на плечи граждан, поднимая тарифы для населения, просто недопустимо. Тем более что задолженность населения по коммунальным платежам сегодня составляет 11,7 миллиарда гривен», - отметил Г.КАБАНЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля 2010 года Окружной административный суд г. Киева удовлетворил иск Национального форума профсоюзов Украины в части, в которой профсоюзы требовали признать противоправным постановление НКРЭ №811 «Об утверждении розничных цен на природный газ, который используется для нужд населения». Этим постановлением от 9 июля 2009 года, НКРЭ планировала повысить цену на газ для бытовых потребителей с сентября 2009 года на 20%, а с января 2010 года - на 20% ежеквартально. Благодаря отмене постановления НКРЭ каждая украинская семья сохранит в своем бюджете более 70 грн. в месяц.