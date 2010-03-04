В Минрегионстрое знают, как «дать» миллион кв. м жилья за год

Узаконивание объектов самовольного строительства даст возможность в этом году ввести в эксплуатацию около 1 млн. кв. м жилья в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр регионального развития и строительства Украины Василий КУЙБИДА.

Он напомнил, что согласно временному порядку ввода в эксплуатацию объектов самовольного строительства, самовольно построенные объекты на земельных участках, принадлежащих лицу, которое вело строительство, могут быть введены в эксплуатацию при условии, что они построены до 2008 года.

«По нашим подсчетам до конца года можно было бы ввести около 1 млн. кв. м жилья таким образом. Но речь идет о жилье, построенном не в прошлом году, а в прошедшие ранее годы», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров (постановлением №1035 от 9 сентября 2009 г.) утвердил временный порядок принятия в эксплуатацию частных жилых домов усадебного типа, построенных без разрешения на выполнение строительных работ.

Согласно документу, все частные дома усадебного типа, построенные без разрешения в период с 5 августа 1992 года по 1 января 2008 года, могут быть приняты в эксплуатацию органами Госархстройинспекции на основании соответствующего заявления от физического лица, построившего объект, до 31 декабря 2010 года.