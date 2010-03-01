С лета во всех поездах будут раздельные «мужские» и «женские» купе

Для создания более удобных условий проезда железными дорогами Украины в новом графике движения пассажирских поездов на 2010/2011 гг. с 30 мая т.г. предусмотрено включение вагонов с выделением раздельных «мужских» и «женских» купе в составе каждого пассажирского поезда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, на сегодняшний день «мужские» и «женские» купе предусмотрены в составе отдельных поездов, которые введены начиная с 2006 года. В частности, в поезде № 024Ш «Одесса – Москва», вагон 09 купейный; поезде № 106Ш «Одесса – Киев», вагон 04 купейный и вагон 08 люкс; поезде № 060Ш «Одесса – Харьков», вагон 10 купейный; поезде № 064Ш,П «Одесса – Днепропетровск», вагон 06 купейный; поезде № 124Ш «Одесса – Киев», вагон 05 купейный; поезде № 049/050Ш «Киев - Трускавец», вагон 02 купейный; поезде № 091/092Ш «Киев - Львов», вагон 07 купейный.