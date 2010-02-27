Оман хочет получать больше металлургической продукции из Украины

Султанат Оман намерен расширять импорт металлургической продукции из Украины.

Об этом заявил министр торговли и промышленности Султаната Оман Макбул бин Али бин СУЛТАН во время встречи с министром иностранных дел Украины Петром ПОРОШЕНКО в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе МИД.

В частности, оманский министр заверил, что его страна не планирует прибегать к каким-либо ограничительным мерам, а намерена расширять импорт металлургической продукции из Украины.

Также во время встречи министры обсудили вопросы интенсификации политического диалога между двумя странами и углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

П.ПОРОШЕНКО обратил внимание на важность привлечения оманских инвестиций в экономику Украины. В свою очередь, Макбул бин СУЛТАН отметил наличие значительного опыта сотрудничества между Оманом и странами СНГ в инвестиционной сфере. В связи с этим он выразил уверенность, что Украина может стать надежным партнером для Султаната Оман на этом направлении экономического сотрудничества.

Стороны выразили согласие относительно необходимости подготовки конкретных инвестиционных проектов, в реализации которых заинтересована каждая из сторон. В частности, П.ПОРОШЕНКО подчеркнул целесообразность участия оманского капитала в инвестиционных проектах, связанных с развитием украинской портовой и хозяйственной инфраструктуры, компании ОАО "Укртелеком", подготовкой национальных объектов к Евро-2012, а также развитием аграрной сферы. Пакет соответствующих инвестиционных предложений будет представлен оманский стороне. В этой связи оманский министр выразил заинтересованность Омана в налаживании импорта украинской пшеницы, в частности для потребностей других арабских стран региона Персидского залива.

Оманская сторона согласилась с предложением П.ПОРОШЕНКО рассмотреть возможность создания Межправительственной двусторонней комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, а также проведения в Украине до конца текущего года бизнес-форума и обеспечения постоянного обмена делегациями деловых кругов.

Кроме того, П.ПОРОШЕНКО поднял вопрос о начале сотрудничества между Дипломатической академией при МИД Украины и Дипломатическим институтом МИД Султаната Оман. В связи с этим было согласовано начать обмен слушателями указанных дипломатических учебных заведений.

Также стороны договорились изучить возможность введения безвизового режима для организованных групп туристов из Украины и Султаната Оман.