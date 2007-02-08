Жванецкий: Ющенко – печальный, а Путин – шутник

Президент России Владимир Путин может общаться на любые темы и не боится шутить, считает писатель-сатирик Михаил Жванецкий.

Отвечая в четверг на пресс-конференции в представительстве РИА Новости в Киеве на вопрос, хватает ли чувства юмора у президентов России и Украины, Жванецкий отметил, что никогда не общался с главой украинского государства Виктором Ющенко.

"Я с Виктором Андреевичем не встречался. Не знаю. Мне кажется, он человек более печальный. Наш (президент) более веселый. У него огромный опыт, он шутит", - сказал писатель.

"Владимир Владимирович на любые темы говорит. Никаких тем Владимир Владимирович не боится, абсолютно... Надо быть готовым, что вы "уползете" с поля боя. Он очень подготовлен", - говорит Жванецкий.

РИА Новости

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