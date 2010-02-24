Ющенко утвердил план международных учений Вооруженных сил

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердил План проведения в рамках военного сотрудничества многонациональных учений на территории Украины при участии подразделений Вооруженных сил Украины и их участия в многонациональных учениях за границами Украины в 2010 году.

Об этом говорится в указе главы государства, текст которого размещен на его официальном сайте.

Президент поручил Министерству иностранных дел Украины вместе с Министерством обороны Украины подать в установленном порядке в Совет национальной безопасности и обороны предложения относительно допуска подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в многонациональных военных учениях в 2010 году.

Контроль за выполнением этого указа возложен на секретаря СНБО.