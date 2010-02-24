Исследования по лечению стволовыми клетками: в Украине прошла первая фаза

В Украине закончилась первая фаза клинических исследований по лечению стволовыми клетками.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил главный врач Института клеточной терапии доктор медицинских наук Юрий ГЛАДКИХ.

По его словам, украинские специалисты получили обнадеживающие результаты, однако говорить о категоричной оценке еще рано, ведь клинические испытания будут проводиться еще пять лет.

«В первой фазе мы провели клинические испытания с группой пациентов – 25 человек, которые больны сахарным диабетом. Таких больных в Украине полтора миллиона человек. Самые страшные последствия диабета - это поражения сосудов, почек, органов зрения. Именно эти поражения приводят к инвалидности и смерти пациента. Мы попытались определить, насколько стволовые клетки могут помочь. К нам обратились пациенты, которые давно болели, находились под наблюдением специалистов, и их состояние уже не позволяло проводить лечение обычными или комбинированными препаратами», - рассказал Ю.ГЛАДКИХ.

Через 3-6 месяцев дежурных исследований, по словам медика, общее состояние здоровья пациентов «стало несоизмеримо лучше, чем до начала лечения, а предварительный результат достаточно положительный». У больных сахарным диабетом стабилизировались сахар и глюкоза в крови, улучшился обмен веществ.

Ю.ГЛАДКИХ также рассказал о положительных результатах лечения стволовыми клетками цирроза печени.

«По лечению цирроза печени получили потрясающие данные. При наличии этой болезни у человека нет надежды на будущее, потому что печень перерождается, печеночные клетки заменяются фиброзной тканью и наступает смерть. У нас было несколько больных с тяжелым циррозом. После введения препаратов мы увидели, что состояние пациентов не только улучшилось, но и несоизмеримо улучшился обмен веществ, ушел асцит, нормализовался объем печенки. По нашим данным, достаточно всего 3-5% нормально функционирующих клеток печени, чтобы печень работала нормально», - отметил Ю.ГЛАДКИХ.

В свою очередь, заместитель директора по научной работе Института клеточной терапии Александр КУХАРЧУК сообщил, что получены хорошие результаты в лечении панкреонекроза – отмирания поджелудочной железы. «Это тяжелейшее заболевание, 90% смертности. В результате клинических исследований мы снизили смертность с 90 до 10%. Однозначно, что применение кордовой крови (УНИАН: пуповинная (плацентарная) или кордовая кровь - бесценный источник стволовых кроветворных клеток) значительно улучшает все процессы заживления, восстановления организма. Нам удалось показать впервые в мире, что кордовая кровь спасает человека в ситуации, когда у него шанс выжить – один к десяти», - сказал А.КУХАРЧУК.

На вопрос корреспондента, могут ли возникать опухолевые клетки в результате трансплантации стволовых клеток, профессор А.КУХАРЧУК ответил, что в результате многочисленных экспериментов украинские ученые установили онкологическую безопасность тех клеток, которые они применяют.

«Мы гарантируем, что ни один человек не пострадает в плане онкозаболеваний от тех технологий, которые применяются в Украине. Есть разные виды клеток, есть очень опасные в плане онкологии клетки - это самые ранние эмбриональные стволовые клетки, но в Украине с ними не работает никто. За рубежом с ними работают в Америке, Канаде, в Германии, в Украине нет ни одной лаборатории, в которой бы работали с проонкогенными клетками», - заверил А.КУХАРЧУК.