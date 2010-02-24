В ВТО зафиксировали рекорд падения мировой торговли с 1945 года

Объем мировой торговли в 2009 году сократился на 12 процентов по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявил руководитель Всемирной торговой организации (ВТО) Паскаль ЛАМИ, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

По его словам, падение мирового товарооборота стало максимальным с 1945 года.

Сокращение торговли было вызвано резким падением глобального спроса, а также протекционистскими мерами, которые предприняли некоторые страны.

Ранее сообщалось, что экспорт Евросоюза в 2009 году снизился на 16 процентов, а импорт - на 23 процента. Экспорт из Китая, являющегося крупнейшим экспортером мира и занимающим третье место по внешнему товарообороту, сократился на 17 процентов.

Ранее ВТО прогнозировало сокращение объемов глобальной торговли на 10 процентов.

По прогнозу МВФ, в 2010 году международный товарооборот в мире вырастет на 5,8 процентов, но не восстановится до докризисного уровня.