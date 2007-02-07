Житель Германии нашел в шоколаде палец

22:31, 07 февраля 2007
Общество
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"Вам посылка из Италии!"

Житель одного из городов Германии нашел в шоколаде, присланном ему из Италии, человеческий палец. Об этом сообщило в среду вечером итальянское телевидение.

Шокированный молодой человек немедленно сдал посылку в местную полицию, которая обратилась за помощью к итальянским коллегам.

Полиция Италии сейчас выясняет, каким образом палец попал в шоколад.

РИА "Новости"

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