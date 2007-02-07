Житель Германии нашел в шоколаде палец
22:31, 07 февраля 2007Общество
499
"Вам посылка из Италии!"
Житель одного из городов Германии нашел в шоколаде, присланном ему из Италии, человеческий палец. Об этом сообщило в среду вечером итальянское телевидение.
Шокированный молодой человек немедленно сдал посылку в местную полицию, которая обратилась за помощью к итальянским коллегам.
Полиция Италии сейчас выясняет, каким образом палец попал в шоколад.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter