Житель Германии нашел в шоколаде палец

Житель одного из городов Германии нашел в шоколаде, присланном ему из Италии, человеческий палец. Об этом сообщило в среду вечером итальянское телевидение.

Шокированный молодой человек немедленно сдал посылку в местную полицию, которая обратилась за помощью к итальянским коллегам.

Полиция Италии сейчас выясняет, каким образом палец попал в шоколад.

РИА "Новости"