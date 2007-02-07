Кредиторы “Градобанка” разыскивают исчезнувшие картины. Пресс-конференция В.Жердицкого

12-00- Пресс-конференция Виктора Жердицкого на тему: “Кредиторы “Градобанка” разыскивают исчезнувшие картины”. Из художественного собрания “Градобанка” исчезло более 20 произведений известных художников – Жуковского, Святославского, Богомазова, Малявина, Пикассо, Фаберже (НСЖУ, ул. .Крещатик, 27-а). Телефон: 537-75-17.

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