Наместник Почаевской Лавры просит опротестовать решение облсовета

Наместник Свято-Успенской Почаевской Лавры, Архиепископ Почаевский, викарий Киевской митрополии ВЛАДИМИР (МОРОЗ) призывает областную прокуратуру опротестовать решение областного совета, которым она инициирует передачу Лавры в государственную собственность.

Как сообщает официальный сайт Свято-Успенской Почаевской лавры, соответствующее обращение Архиепископ Почаевский направил прокурору области Ивану МЕЛЬНИЧУКУ.

В нем он указывает, что согласно ст. 43 Закона Украины «О местном самоуправлении», вопросы проверки законности передачи храмовых комплексов, а также соблюдения земельного и миграционного законодательства не входят в компетенцию органов местного самоуправления, и данные полномочия не делегировались контролирующими органами областному совету. Он также отметил, что в проверку деятельности Лавры не были привлечены представители самой Лавры и, «как следствие, информация, представленная депутатами, не соответствует действительности».

Незаконным считают в Лавре и отказ в ходатайстве Почаевской Лавры от 10 ноября 2009 года № 64 о предоставлении горного отвода на пользование Почаевским месторождением строительных песков, которую депутаты также приняли 11 февраля на сессии облсовета.

Следовательно, Архиепископ Почаевский призвал прокурора области дать правовую оценку решениям Тернопольского областного совета, в частности, от 27 августа 2009 года № 745 «О создании временной контрольной комиссии Тернопольского областного совета по проверке законности передачи храмового комплекса в г. Почаев УПЦ Московского патриархата, а также соблюдения земельного и миграционного законодательства», от 11 февраля 2010 года «Об информации временной контрольной комиссии Тернопольского областного совета по проверке законности передачи храмового комплекса в г. Почаев УПЦ Московского патриархата, а также соблюдения земельного и миграционного законодательства» и от 11 февраля 2010 года № 882 «О ходатайстве Свято-Успенской Почаевской Лавры от 10 ноября 2009 года № 64 о предоставления горного отвода на пользование Почаевским месторождением строительных песков».

Наместник Лавры также просит опротестовать, в соответствии с Законом Украины «О прокуратуре», принятые областным советом решения как не отвечающие требованиям Конституции и Закона «О местном самоуправлении» и проинформировать Лавру по поводу решения приведенных в обращении вопросов.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля Тернопольский областной совет обратился к премьер-министру Украины с требованием отменить решение правительства от 17 июля 2003 года об исключении сооружений Почаевской Свято-Успенской Лавры из состава Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника. Именно этот документ впоследствии дал возможность передать лавру УПЦ МП.

18 февраля председатель Тернопольского областного совета Алексей КАЙДА в открытом письме призвал премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО вернуть в государственную собственность Почаевскую Свято-Успенскую Лавру.