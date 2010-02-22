В мэрии обещают очистить центр столицы от снега к инаугурации

Первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заверяет, что к инаугурации нового Президента Украины 25 февраля центр столицы будет убран от снега.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГОЛУБЧЕНКО сказал сегодня в интервью журналистам.

“Что касается уборки к инаугурации, то, я думаю, что у нас все будет в порядке. У нас есть график. Мы эту работу выполняем”, - сказал он.

“То, что мы должны убрать к инаугурации, будет убрано”, - заверил А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, кроме уборки, киевская власть должна обеспечить и украшение города государственными флагами, что также будет выполнено.

Первый заместитель председателя КГГА отметил, что финансирование мероприятий по подготовке к инаугурации главы государства должно быть обеспечено за счет госбюджета, и город к этому не имеет отношения.

Как сообщалось, депутат от Партии регионов Николай АЗАРОВ в эфире одного из телеканалов сказал, что обратился к мэру Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ с просьбой убрать снег в столице к инаугурации новоизбранного Президента.

"Я позвонил ЧЕРНОВЕЦКОМУ и сказал, что нужно упорядочить центр города, а то стыдно будет", - сказал Н.АЗАРОВ, передает “Украинская правда”.

Он отметил, что возмущен тем, в каком состоянии центральные улицы города.