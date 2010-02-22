Украине обещают, что сахар до мая дорожать не будет

Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины «Укрцукор» прогнозирует стабильные цены на сахар до мая текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе круглого стола в газете «Аргументы и факты» председатель ассоциации «Укрцукор» Николай ЯРЧУК.

По его словам, оснований для роста цен на сахар на внутреннем рынке до мая текущего года нет. А далее ситуация будет зависеть от импорта.

Директор департамента пищевой промышленности Министерства аграрной промышленности Украины Юрий КИЩАК добавил, что тренда к росту цен нет. «Если мы своевременно завезем сахар-сырец по квоте, то у нас недостатка сахара до нового маркетингового года не будет», - сказал Ю.КИЩАК.

Он отметил, что на 1 февраля запасы сахара в Украине превысили 1,1 млн. тонн, с учетом импорта сахара-сырца в рамках квоты ВТО в объеме 260 тыс. тонн и импорта сахара из Беларуси в рамках зоны свободной торговли. Указанного объема сахара будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка до нового маркетингового года.

При этом Ю.КИЩАК отметил, что кроме импорта, на рынок выйдет сахар, находящийся у аграриев, который они будут реализовывать для получения средств на проведение весенне-полевых работ.

При этом президент Украинской аграрной конфедерации Леонид КОЗАЧЕНКО добавил, что на сегодняшний день двум украинским компаниям удалось получить лицензии на импорт сахара-сырца в рамках квоты ВТО. Однако он добавил, что сахар, полученный из сахара-сырца, не удешевит продукцию на внутреннем рынке. Он отметил, что стоимость импортного сахара коррелируется с внутренней ценой, и импортный сахар не приведет к снижению цен, а просто не допустит их повышения.

При этом Ю.КИЩАК напомнил, что Министерство ожидает посев сахарной свеклы в текущем году на площади 455 тыс. га, что позволит произвести 18 млн. тонн сахарной свеклы, а из нее – 2,5 млн. тонн сахара, и обеспечит внутренний рынок сахаром. При этом Ю.КИЩАК добавил, что для стимулирования производства сахарной свеклы государству необходимо возобновить дотации на посев этой культуры и напомнил, что в бюджете на 2010 год предлагается дотация в объеме 1,5 тыс. грн. за гектар посева сахарной свеклы.

Н.ЯРЧУК, в свою очередь, отметил, что при отсутствии импорта сахара дефицит этого продукта на рынке может отмечаться накануне нового маркетингового года – в июле-августе.