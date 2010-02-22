В Ривне ограбили офис БЮТ: вынесли сейф с документами и деньги

20 февраля в 2 часа ночи в Ривне группа неизвестных лиц совершила разбойное нападение на помещение Народного дома по ул. Симона Петлюры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской народной партии, областной офис которой находится на третьей этаже этого здания.

По данным УНП, неизвестные, которые сначала представились сотрудниками органов Министерства внутренних дел, нанесли дежурному удар по голове и связали. Преступники вынесли сейф с документами и партийными средствами из помещения Ривненской областной организации БЮТ, загрузили его в автомобиль и исчезли в неизвестном направлении.

Почти через час после нападения на место происшествия прибыли правоохранители во главе с руководителем городского управления УМВДУ в области Григорием ЗАРИЧНЮКОМ. На данный момент уже допрошены и отпущены все три дежурных Народного дома, включая пострадавшего. Не отпускают лишь Виктора РУДОГО - одного из руководителей молодежной организации „Украинская народная молодежь Ривненщини”, которая является ответвлением от Ривненской областной организации УНП, во время нападения находившегося на третьем этаже на своем рабочем месте.

Ривненская областная организация УНП, которая считает нецелесообразным содержание под стражей своего коллеги, обратилась к руководству МВД Украины в Ривненской области с просьбой его отпустить.