Дело о нападении на фотокорра УНИАН готовят к передаче в суд

Уголовное дело о нападении на фотокорреспондента УНИАН Виталия ДАНИЛЬЧЕНКО во время фотосъемки рейдерского захвата новокаховского завода "Таврия" в сентябре прошлого года готовят к передаче в суд.

Об этом УНИАН сообщил сам В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

"Меня сегодня ознакомили с делом, я его подписал. Теперь дело покажут обвиняемому и передадут в суд", - сказал В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

Также он объяснил, что дело было возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 171 (Препятствование профессиональной деятельности журналиста) и ст. 125 (хулиганство).

Как сообщал УНИАН, 3 сентября приблизительно в 20.15 группа неизвестных пыталась штурмом захватить административное здание завода ОАО "Агропромышленная фирма "Таврия" в г. Новая Каховка Херсонской области.

К админзданию завода подъехали три автобуса с неизвестными в количестве почти 170 человек, которые были одеты в черную униформу и экипированы спецсредствами. Эти люди прибегли к попытке штурма админздания.

На защиту завода выступили его сотрудники и местные жители, в целом около 1 тысячи человек.

Во время рейдерского захвата админздания завода "Таврия" пострадал фотокорреспондент УНИАН по Херсонской области В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

Охранники завода, признав В.ДАНИЛЬЧЕНКО фотографом со стороны нападавших, нанесли ему телесные повреждения и разбили фотоаппаратуру.

11 сентября Новокаховская районная прокуратура сообщила, что не нашла оснований, которые бы подпадали под действие ст.171 Уголовного кодекса Украины, для возбуждения уголовного дела по факту препятствования профессиональной деятельности фотокорреспонденту УНИАН В.ДАНИЛЬЧЕНКО во время рейдерской атаки на завод "Таврия".

18 сентября 2009 г. стало известно, что прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения фотокорреспондента УНИАН В.ДАНИЛЬЧЕНКО во время съемок конфликта вокруг коньячного завода “Таврия".