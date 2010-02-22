В Евпатории обнаружили нелегальную АЗС

12:05, 22 февраля 2010
Общество
1313 0

Материалы будут переданы в суд

Сотрудники налоговой милиции обнаружили в Евпатории автозаправочную станцию, работавшую без необходимых разрешительных документов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНА в Крыму, на АЗС изъяты бензин различных марок и дизельное топливо (более 36 тонн) на общую сумму около 270 тыс. грн.

Материалы по данному факту будут переданы в суд.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter