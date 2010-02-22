В Евпатории обнаружили нелегальную АЗС
12:05, 22 февраля 2010Общество
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Материалы будут переданы в суд
Сотрудники налоговой милиции обнаружили в Евпатории автозаправочную станцию, работавшую без необходимых разрешительных документов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНА в Крыму, на АЗС изъяты бензин различных марок и дизельное топливо (более 36 тонн) на общую сумму около 270 тыс. грн.
Материалы по данному факту будут переданы в суд.
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