Последний звонок и выпускной вечер в этом году будут в один день

В этом году праздник Последнего звонка и выпускной вечер столичные школьники будут отмечать одновременно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Виталия ЖУРАВСКОГО, в соответствии с приказом Главного управления образования и науки КГГА занятия в школах завершатся 27 мая. 28 мая во всех учебных заведениях состоится праздник Последнего звонка. Кроме того, в этот же день будут вручены документы о полном общем среднем образовании.

В.ЖУРАВСКИЙ сообщил, что в течение мая-июня в заведениях образования пройдут учебные экскурсии и практика. В частности, с 31 мая по 3 июня – для учеников 1-4-х классов, а с 31 мая по 11 июня – для учеников 5-10-х классов.

Государственная итоговая аттестация учеников 9-х классов будет проводиться с 1 по 18 июня, а для 11(12) -х классов – с 11 по 18 мая.

При этом в 9-х классах экзамены ученики будут сдавать по 5 предметам: украинский язык (диктант) - 1 июня; математика (алгебра и геометрия в письменном виде) - 4 июня; география - в сроки, определенные учебным заведением; биология - в сроки, определенные учебным заведением; иностранный язык или другой гуманитарный предмет по выбору учебного заведения - в сроки, определенные учебным заведением.

В 11(12)-х классах экзамены состоятся по 3 предметам: украинский язык (изложение, обязательно) - 11 мая; история Украины или математика -14 мая; один предмет по выбору учеников в соответствии с профильной подготовкой - в сроки, определенные учебным заведением.

Выпускникам, которые имеют международный сертификат (диплом) языкового экзамена (Kleines Deutches Sprachdiplom (KDS) – немецкий язык; DELF/DALF – французский язык; IELTS.TOEFL – английский язык; D.E.L.E. – испанский язык), годовое оценивание и государственная итоговая аттестация по вышеупомянутым предметам будут зачтены автоматически.