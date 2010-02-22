Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,99 грн./долл., продают – по 8,04 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 21 февраля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,95-8,03 грн./долл., по продаже – в пределах 8,03-8,06 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,3% по сравнению с 21 февраля и сегодня составляет 10,82 грн./евро, продажи – на 1,2% – до 10,99 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,65-10,88 грн./евро, по продаже – в пределах 10,90-11,07 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 21 февраля, понизился на 0,9% и составляет в среднем 0,2617 грн./рубль, продажи повысился на 0,7% – до 0,2691 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2061-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2660-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,00 грн./долл., продажи – 8,04 грн./долл. Курс незначительно изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,95-8,03 грн./долл., по продаже – в пределах 8,03-8,06 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,2% по сравнению с 21 февраля и сегодня составляет 10,82 грн./евро, продажи – на 0,7% – до 10,97 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,65-10,88 грн./евро, по продаже – в пределах 10,92-11,03 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 21 февраля, понизился на 1,8% и сегодня составляет 0,2591 грн./рубль, продажи повысился на 0,4% - до 0,2686 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2061-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2660-0,2700 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,98/8,05 грн., евро – 10,70/10,95 грн., рубль – 0,2200/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,95/8,06 грн., евро – 10,65/11,00 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,00/8,04 грн., евро – 10,75/11,05 грн., рубль – 0,2620/0,2700 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 22 февраля, составляет: гривни к доллару США – 7,998, к евро – 10,812496, к российскому рублю – 0,26526.