Кабмин планирует возложить на налоговую службу еще одну функцию
07:11, 22 февраля 2010Общество
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Зарегистрирован законопроект
Кабинет министров Украины планирует возложить функции по контролю и проверкам субъектов предпринимательской деятельности за уплатой сборов (взносов) в фонды общеобязательного государственного страхования исключительно на органы государственной налоговой службы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, для этого Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде соответствующий проект закона.
Законопроектом предусматривается консолидация в одном контролирующем органе выполнения функций сбора средств, формирования и ведения информационной системы сведений о плательщиках, обеспечение отчетности, осуществления контроля над полнотой и своевременностью уплаты сбора (взносов).
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