Кабмин планирует возложить на налоговую службу еще одну функцию

Кабинет министров Украины планирует возложить функции по контролю и проверкам субъектов предпринимательской деятельности за уплатой сборов (взносов) в фонды общеобязательного государственного страхования исключительно на органы государственной налоговой службы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, для этого Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде соответствующий проект закона.

Законопроектом предусматривается консолидация в одном контролирующем органе выполнения функций сбора средств, формирования и ведения информационной системы сведений о плательщиках, обеспечение отчетности, осуществления контроля над полнотой и своевременностью уплаты сбора (взносов).