Умер режиссер "Белого солнца пустыни"

Владимир Яковлевич Мотыль был госпитализирован 5 февраля. Находясь дома, он потерял сознание, упал и получил перелом шейных позвонков. В больнице у знаменитого кинорежиссера также была обнаружена пневмония. Состояние Мотыля, помещенного в реанимацию, врачи оценивали как крайне тяжелое.

Народный артист СССР Владимир Яковлевич Мотыль родился 26 июня 1927 года. Работал режиссёром Свердловского драматического театра, с 1955 года - главный режиссёр Свердловского театра юного зрителя. Как кинорежиссер снял всего 8 фильмов, первые три среди которых: "Женя, Женечка и "катюша"" (1967 год), "Белое солнце пустыни" (1969 год) и "Звезда пленительного счастья" (1975 год).

В октябре 2009 года Владимир Мотыль завершил работу над картиной "Багровый цвет снегопада", ставшей его последним фильмом.