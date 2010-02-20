На Прикарпатье застрелили бизнесмена

На Прикарпатье возбуждено уголовное дело по факту убийства бизнесмена.

Об этом УНИАН сообщили в Центре связей с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области.

Уголовное дело возбуждено по факту совершения преднамеренного убийства, поскольку от огнестрельного ранения потерпевший умер в больнице.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению причастного к совершению преступления.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля около 13.00 в Надвирнянскую центральную районную больницу с огнестрельным ранением в голову был доставлен 45-летний житель райцентра. Как выяснилось, в мужчину стреляли в тот момент, когда он сидел за рулем автомобиля на улице Владимира Великого в городе Надвирне возле школы №3, куда приехал забирать дочь. Убитый был владельцем нефтебазы.

Милиция отрабатывает несколько версий убийства бизнесмена.