Захватившие «Сяйво» применяют слезоточивый газ и огнетушители

Захватившие книжный магазин «Сяйво» в центре Киева применяли слезоточивый газ и огнетушители, чтобы не пустить в помещение народных депутатов, прессу, работников магазина, а также активистов - защитников магазина.

Как сообщил УНИАН депутат Киевсовета Александр БРИГИНЕЦ (фракция БЮТ), среди защитников магазина были народные депутаты Владимир ЯВОРИВСКИЙ и Кирилл КУЛИКОВ.

Внутри помещения, по его информации, находятся около 40 человек, которые при любой попытке подойти и взломать заваренную входную дверь магазина, применяют порошковые огнетушители, а в последний раз был использован даже слезоточивый газ.

Кроме того, недалеко от магазина прохаживались около 100 мужчин спортивного телосложения «в черных курточках и шапочках». Как только ситуация возле входа в «Сяйво» активизировалась, они подтягивались, скорее всего, для оказания в случае необходимости помощи тем, кто внутри помещения.

По мнению А.БРИГИНЦА, «бандитов заставило активизироваться» и совершить захват магазина вчерашнее решение Соломенского районного суда Киева, которое отменяет ранее вынесенное постановление о назначении директором «Сяйво» Ростислава КОРНИЕНКО.

«Скорее всего, они решили, что это их последний шанс захватить помещение», - предположил А.БРИГИНЕЦ.

Присутствующая же возле магазина милиция бездействовала.

Депутаты при поддержке активистов продолжали попытки взломать заваренную дверь.

А. БРИГИНЕЦ сообщил УНИАН, что около 21.00 защитники книжного магазина «Сяйво» и депутаты разошлись, поскольку все попытки пройти к двери и сломать решетку, которой она была заварена, оказались неудачными: из помещения их поливали водой под сильным давлением из пожарного шланга.

«Нами было принято решение за ночь обдумать, как поступать дальше. Сегодня мы уже не видели смысла оставаться под книжным магазином», - сказал А. БРИГИНЕЦ.

Вместе с тем он отметил, что вечером к книжному магазину приехал руководитель фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете Денис КОМАРНИЦКИЙ. Его позиция, по словам А.БРИГИНЦА, была такой: «не надо здесь ничего ломать, потому что здесь работают люди», и «не нужно пытаться проникнуть внутрь». Этим Д. КОМАРНИЦКИЙ очень удивил всех присутствующих защитников «Сяйво», поскольку фактически это означало поддержку тех, кто захватил помещение книжного магазина, рассказал А.БРИГИНЕЦ.

«Думаю, что ситуация с захватом книжного магазина и появление руководителя Блока Черновецкого здесь сегодня, который делал вид, что не понимает, что происходит, спровоцирует обострение ситуации в Киеве, что может повлечь за собой отставку мэра ЧЕРНОВЕЦКОГО», - заявил А.БРИГИНЕЦ, комментируя события.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 16.30 около 150 человек ворвались в магазин «Сяйво». По информации директора книжного магазина Аллы ЛАЗУТКИНОЙ, они без каких-либо объяснений и документов применили физическую силу к работникам магазина и выбросили их на улицу. После этого входные двери магазина были заварены снаружи и изнутри.

Как отметила А.ЛАЗУТКИНА, ситуация сложилась очень напряженная, поскольку между сотрудниками книжного магазина и лицами, захватившими помещение, периодически возникают силовые столкновения.

Директор книжного магазина также отметила, что милиция при этом лишь наблюдала за всем происходящим.

Ранее сообщалось, что 31 декабря 2009 года в столичной прокуратуре заявили об опротестовании решения Шевченковской райгосадминистрации, которым была завершена незаконная процедура приватизации помещения ООО Книжный “Магазин “Сяйво” по адресу ул. Красноармейская (Большая Васильковская), 6. Протест был вынесен по результатам проверки законности приватизации указанного нежилого помещения, которая была проведена по поручению прокурора Киева Евгения БЛАЖИВСКОГО.

9 февраля на заседании парламента вице-спикер Николай ТОМЕНКО заявил о захвате накануне вечером 50 лицами помещения книжного магазина «Сяйво».

Глава комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ заявил, что ситуацию могут разрешить лишь власти Шевченковского района столицы во главе с главой райгосадминистрации Виктором ПИЛИПИШИНЫМ.

В то же время, Верховная Рада поручила главе Временной следственной комиссии ВР по расследованию фактов злоупотреблений киевской власти К.КУЛИКОВУ и Комитета ВР по вопросам культуры и духовности выяснить ситуацию, сложившуюся вокруг помещения книжного магазина «Сяйво».

Также парламент обратился в Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел, Службу безопасности Украины относительно ситуации вокруг этого книжного магазина.

В свою очередь, заместитель Киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ заявил, что сделает все от него зависящее для сохранения книжного магазина «Сяйво».

С 9 февраля в книжном магазине «Сяйво» открылась общественная приемная народного депутата К.КУЛИКОВА.

В Шевченковской районной госадминистрации столицы сообщили, что заседание суда относительно законности продажи помещения книжного магазина «Сяйво» перенесено на 1 марта.