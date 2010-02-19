Политики зарабатывают на «языковом вопросе» в Украине власть и деньги

«Языковой вопрос» в Украине нужен подавляющему большинству украинских политиков, преследующих личные интересы, – власть и деньги. Об этом в эфире “Радио Свобода” заявил правозащитник, бывший политзаключенный Семен Глузман.

По его словам, это одна из нескольких «очень острых, искусственных проблем», которые сознательно педалируются политиками Украины. «Я думаю, что чем меньше они бы в это вмешивались, тем лучше, комфортнее, жилось и украиноязычным, и русскоязычным. Я думаю, что это искусственная проблема», – сказал Семен Глузман.

По словам правозащитника, в Украине много людей, которые разговаривают на русском языке, но выступают против того, чтобы придать русскому языку статус второго государственного.

«Это люди, которые понимают, что они живут в стране, где этническую культуру, первичную, убивали на протяжении длительного времени, убивали язык. И люди понимают, что их будущее, точнее, будущее их детей – это украиноязычная страна», – сказал бывший политзаключенный.