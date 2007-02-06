Бойко: Тимошенко предлагает масло масляное

Министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО называет политическими инсинуациями заявления о передаче России в управление газотранспортной системы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам перед началом заседания Украина-Тройка ЕС.

«О передаче ГТС я не слышал. Это политические инсинуации, которые не имеют ничего общего с прагматической действительностью», - сказал Ю.БОЙКО.

По словам министра, Украина рассматривает варианты углубления стратегического партнерства с Россией с соблюдением баланса интересов экономик обеих стран.

Ю.БОЙКО также опроверг возможность передачи газотранспортной системы Украины в управление России при сохранении украинской собственности.

При этом министр топлива и энергетики заявил, что национальное законодательство Украины запрещает приватизацию трубопроводного транспорта.

«То, что сейчас предлагают (законопроект Ю.ТИМОШЕНКО о запрете приватизации имущества НАК «Нафтогаз Украины» - УНИАН), мы не возражаем, но это называется масло масляное. У нас статья 7 закона о трубопроводном транспорте запрещает приватизацию и изменения формы собственности магистральных трубопроводов», - добавил он.

Министр также подчеркнул, что у правительства нет намерений о внесении изменений в закон о трубопроводном транспорте.

Ю.БОЙКО также отметил, что существующая ГТС Украины «никоим образом не участвует» в создании газотранспортного консорциума с Россией. Он уточнил, что речь идет о строительстве участка газопровода «Богородчаны-Ужгород».

Как сообщал УНИАН, 1 февраля с.г. Президент России Владимир ПУТИН заявил, что Украина намерена предложить вернуться к идее создания газотранспортного консорциума путем обмена доли в украинских газопроводах, по которым российский газ экспортируется в Европу, на доступ к добыче газа в России.

В свою очередь В.ЯНУКОВИЧ 5 февраля заявил, что украинская газотранспортная система была и остается в государственной собственности.