Проезд в киевских маршрутках вырастет на 20-25%

Проезд в частных киевских маршрутных такси вырастет приблизительно на 20-25%. Об этом в комментарии УНИАН сообщил глава Киевской городской организации работодателей-перевозчиков «Столица» Валерий ЛИПЕЦКИЙ.

«На сегодня уже сложились экономические предпосылки для повышения тарифов», - отметил он. Таким образом, учитывая, что стоимость проезда в маршрутках сегодня составляет 1,50-2,50 грн., а на некоторых маршрутах 2,75 грн., проезд может подорожать до более чем 3 грн.

По словам В.ЛИПЕЦКОГО, подорожание станет возможным после того, как перевозчики сделают соответствующие расчеты по каждому маршруту, предоставят письмо на согласование повышения городским властям. Причем согласование как таковое является формальным, поскольку на сегодня нормативно установлено, что тарифы на маршрутные такси устанавливаются свободные.

Обоснования для повышения экономические, а не политические, подчеркнул глава ассоциации. «Солярка еще в октябре была 5,30, сегодня – 6,90 грн. за литр, запчасти за 3-4 месяца на 20% подорожали, в ноябре на 200 грн. подняли минимальную зарплату. Объективные составляющие, которые входят в затратную часть, возросли, поэтому хочешь не хочешь, надо повышать. Уже отдельные перевозчики начали в минус работать», - пояснил он.

По словам В.ЛИПЕЦКОГО, последний раз тарифы в маршрутных такси повышали 2 года назад. Он также отметил, что пока что никто из перевозчиков не просчитал новые тарифы и не предоставил расчеты на согласование.