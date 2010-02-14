Погода на 15 февраля

Синоптики улучшения погоды в Украине пока не прогнозируют.

Как сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре, завтра, 15 февраля, в южных, восточных, Днепропетровской областях утром и днем сильный мокрый снег и дождь (в Крыму сильные дожди), налипание мокрого снега, гололед, метели, усиление северо-восточного ветра 15-22 м/с, в Крыму и Приазовье местами 25м/с. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 0-5° тепла; в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 6-11°.

На остальной территории местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 1-6° мороза, в западных областях ночью 5-10° мороза. В Украине местами туман, на дорогах (кроме крайнего юга) гололедица.

Завтра в Киеве и Киевской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем по области 1-6° мороза, в Киеве - 1-3° мороза.