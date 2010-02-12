АМК возбудил дело против Каневского горисполкома
03:15, 12 февраля 2010Общество
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За разные ставки на торговые места
Черкасское областное отделение Антимонопольного комитета Украины возбудило дело против исполкома Каневского городского совета Черкасской области по признакам антиконкурентных действий.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черкасского областного отделения Антимонопольного комитета Украины.
В АМК выяснили, что исполком утвердил разные ставки на содержание торговых мест, в зависимости от места государственной регистрации субъектов хозяйствования. Поскольку такие действия могут привести к созданию дискриминационных условий, отделение проводит расследование.
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