ДТП в центре Киева: автомобиль заехал в подземный пешеходный переход

В Киеве, на улице Красноармейской водитель автомобиля „Дэу-Сенс” не справился с управлением, наехал на ограждение подземного пешеходного перехода и пешехода, находившегося поблизости. После столкновения автомобиль заехал в подземный переход.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, вследствие дорожно-транспортного происшествия водитель и пешеход получили телесные повреждения.