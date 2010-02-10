Пожар в детской больнице Луганска: пострадал младенец

В Луганской областной детской больнице, в помещении интенсивной терапии, в инкубаторе для поддержки жизни младенцев возник пожар, в результате которого пострадал ребенок (родился 19 декабря 2009 года).

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Луганской области, пожар в детской больнице произошел вчера вечером.

Младенец находится в очень тяжелом состоянии в реанимационном отделении.

Причины пожара устанавливаются.