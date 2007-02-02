Ющенко и Назарбаев открыли Год Казахстана

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Республики Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ открыли Год Казахстана в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, на официальной церемонии открытия Года Казахстана в Украине в Национальной опере Украины присутствовали премьер министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ, члены правительства, народные депутаты Украины, жены президентов, официальная делегация Казахстана и другие официальные лица двух стран.

В своем выступлении В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что Год Казахстана в Украине станет не просто символом, знаком взаимного внимания между двумя странами, а поможет лучше узнать друг друга и начать новый этап сотрудничества и партнерства между Украиной и Казахстаном.

«Украина с большим интересом следит за процессами, которые происходят в Казахстане, которые показывают пример успешного развития современного государства», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что одной из главных задач проведения Года Казахстана в Украине он видит необходимость в полной мере продемонстрировать современный Казахстан, его экономические и социальные успехи. Он подчеркнул, что у двух стран есть большие возможности для успешного сотрудничества и в топливно-энергетической сфере, и в освоении космоса, и в машиностроении и во многих других сферах.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Казахстан является лидером в своем регионе, что позволит создать новые пути партнерства между Азией и Европой.

«Сегодня я вновь убедился в искренности наших стремлений во время плодотворных переговоров», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он высоко оценил вклад Н.НАЗАРБАЕВА в развитие двусторонних отношений: «Вашу роль, господин Президент, в укреплении наших братских отношений, безусловно, нельзя переоценить, вы часть истории этих отношений», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он выразил оптимизм по поводу развития дальнейших двухсторонних отношений. «Украина и Казахстан - давние друзья и партнеры, нас объединяют крепкие экономические связи, общие страницы нашей истории…», - сказал В.ЮЩЕНКО, высказав благодарность казахскому народу за внимание и уважение по отношению к великому украинскому поэту Тарасу Шевченко. В.ЮЩЕНКО также напомнил, что в Казахстане проживает более чем полумиллионная украинская диаспора. Украина, по словам В.ЮЩЕНКО, высоко ценит поддержку украинской общины казахской властью.

«Год Казахстана в Украине, на мой взгляд, прекрасная возможность для взаимного культурного обмена между нашими народами для контактов политиков, сотрудничества деловых кругов. Уверен, что мы заново откроем друг друга», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что, несомненно, этому будет способствовать такой важный фактор как то, что Президент Казахстана учился в Украине, и он знает и понимает украинскую культуру.

В свою очередь, Президент Казахстана Н.НАЗАРБАЕВ начал свою речь на украинском языке. Он рассказал о своих студенческих годах в Днепродзержинске, где он «познал силу духа и красоту, силу чувств украинского народа».

Н.НАЗАРБАЕВ напомнил, что в Казахстане украинцы составляют третью по численности национальность. Он также высоко оценил вклад В.ЮЩЕНКО в развитие двусторонних отношений.

Н.НАЗАРБАЕВ подчеркнул, что открытие Года Казахстана в Украине является началом качественно нового этапа в отношениях между двумя странами, народами после обретения независимости.

Н.НАЗАРБАЕВ отметил, что из года в год растет авторитет Украины на международной арене. «Мы заинтересованы в сильной, процветающей и стабильной Украине, надежном партнере и добром друге», - сказал он. По словам Н.НАЗАРБАЕВА, Украина для Казахстана имеет самый приоритетный характер, на сегодняшний день заложены твердые основы качественно новых отношений, основанных на высокой степени политического доверия и равноправном партнерстве.

Главная цель Года Казахстана в Украине, а также Года Украины в Казахстане, который будет объявлен в 2008 году, по словам Н.НАЗАРБАЕВА, является открытие новых путей сотрудничества во всех сферах, последовательное и взаимовыгодное партнерство, предстоит принять меры по устранению любых препятствий, мешающих украинско-казахским отношениям в условиях открытых границ, свободного перемещения товаров, рабочей силы и капиталов.