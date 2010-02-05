Компания Фирташа напомнила о своих претензиях на 11 млрд. кубов газа

Совладелец компании RosUkrEnergo AG (Швейцария) компания Centragas Holding AG (Австрия) начнет арбитражный процесс против правительства Украины в соответствии с договором к Энергетической хартии. Об этом сказано в заявлении Centragas Holding AG, переданном агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что украинское правительство не ответило на официальный запрос компании Centragas, сделанный в соответствии с Договором к Энергетической хартии (ДЭХ), о вступлении в переговоры относительно экспроприации 11 млрд. куб. м газа, принадлежащего RosUkrEnergo - совместному предприятию, 50% которого принадлежат компании Centragas и 50% - «Газпрому».

Компания напоминает, что, как ранее она отмечала в своем заявлении от 26 ноября 2009 г., международные юридические фирмы подтвердили, что Centragas, как держатель 50% акций RosUkrEnergo, имеет юридическое право на данный иск, согласно условиям Договора к Энергетической хартии, а также, что этот иск может быть направлен напрямую правительству Украины, так как оно владеет 100% акций НАК «Нафтогаз Украины».

В соответствии с ДЭХ, который был подписан Украиной, и она, таким образом, связана его условиями, правительство Украины может ответить на запрос Centragas в течение 3 месяцев. Этот срок заканчивается 9 февраля с.г.

«Я могу подтвердить, что мы не получили никакого уведомления от представителей правительства или должностных лиц Украины в ответ на наше обращение о начале судебного разбирательства, в соответствии с Договором к Энергетической хартии. Исходя из этого, я сегодня проинструктировал своих юристов подготовиться к началу арбитражного процесса на следующей неделе. Мы твердо намерены призвать украинское правительство к ответственности за свои действия и действия подконтрольной государству энергетической монополии «Нафтогаз»: они должны уважать и выполнять свои обязательства по Договору к Энергетической хартии», - отметил управляющий директор Centragas Holding AG Дэвид БРАУН.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2009 г. председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Олег ДУБИНА заявил, что считает нелогичными претензии компании Centragas к Украине по 11 млрд. куб. м газа, ранее принадлежавших швейцарскому газотрейдеру.

Напомним, компания Centragas направила письмо правительству Украины о начале судебного разбирательства в соответствии с Энергетической хартией в отношении экспроприации у компании RosUkrEnergo в январе 2009 года 11 млрд. куб. м газа НАК "Нафтогаз Украины", владельцем 100% акций которой является украинское правительство.

Centragas настаивает, что эти 11 млрд. куб. м газа принадлежат RosUkrEnergo, в котором вторым соучредителем с долей 50% является российское ОАО "Газпром", и что на момент экспроприации RosUkrEnergo держала этот газ в украинских хранилищах для дальнейшего транзита и поставки этого газа своим клиентам в Европе.

В середине ноября 2009 г. Министерство юстиции Украины сообщило, что Centragas, в соответствии с Энергетической хартией, обратился к правительству Украины с просьбой о мировом урегулировании спора вокруг, якобы, экспроприации 11 млрд. куб. м природного газа. По данным Минюста, хартия предусматривает, что если спор невозможно решить мировым путем в течение трех месяцев с даты просьбы о мировом урегулировании, инвестор может передать его для решения в суды или арбитражные трибуналы.

В настоящее время в Стокгольмском арбитраже идет подготовка к слушанию взаимных споров между НАК "Нафтогаз Украины" и RosUkrEnergo, которые 28 августа 2009 года были объединены в одно дело. Согласно обнародованным в начале ноября данным НАКа, арбитражное решение по инициированному швейцарской компанией еще в апреле 2008 года иску ожидается во втором квартале 2010 года.

Общая сумма судебных претензий к "Нафтогазу Украины", согласно его данным, по состоянию на 5 ноября 2009 года, составляла 10 млрд. грн. в судах украинских юрисдикций и 28 млрд. грн (3,5 млрд. долл.) в судах зарубежных юрисдикций. По состоянию на начало 2009 года, "Нафтогаз Украины" называл меньшую сумму претензий – 17,5 млрд. грн.

Впервые "Нафтогаз Украины" сообщил о судебном споре с RosUkrEnergo в конце марта 2009 года.

По словам первого заместителя главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Игоря ДИДЕНКО, RosUkrEnergo выдвинула иски о начислении НАК пени и штрафных санкций в размере 600 млн. долл., 55 млн. долл. и 20 млн. долл. В свою очередь, "Нафтогаз Украины" подал к RosUkrEnergo встречные иски на 62 млн. долл., 118 млн. долл., а также за расторжение транспортного контракта и расторжение контракта на хранение.

Тогда, по данным НАК "Нафтогаз Украины", RosUkrEnergo не подавала в Стокгольмский суд иск о законности завладения "Нафтогазом Украины" 11 млрд. куб. м природного газа, ранее принадлежащих газотрейдеру.

В середине ноября 2009 г. российская газета "Ведомости" сообщила, что RosUkrEnergo увеличила претензии к "Нафтогазу Украины" вчетверо - до 8,26 млрд. долл. из-за экспроприированных, по ее мнению, 11 млрд. куб. м природного газа.

Справка УНИАН. Centragas Holding AG – холдинговая компания, которая в равных долях с российской энергетической компанией «Газпром» владеет швейцарской газораспределительной компанией RosUkrEnergo.

90% акций Centragas принадлежат Group DF – международной частной холдинговой компании известного украинского бизнесмена Дмитрия ФИРТАША.

Centragas зарегистрирована в Австрии в июле 2004 года. Офис Centragas находится в Вене и возглавляется управляющим директором Дэвидом БРАУНОМ.