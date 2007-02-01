Всемирный банк переориентирует свою политику в Украине

Всемирный банк планирует переориентировать свою программу относительно Украины и уделить больше внимания именно инфраструктурным проектам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства финансов, об этом заявил главный экономический советник Всемирного банка в Украине Мартин РАЙЗЕР сегодня во время встречи первого вице-премьер-министра, министра финансов Украины Николая АЗАРОВА с директором Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове, региону Европы и Центральной Азии Полом БЕРМИНГХЕМОМ.

В частности, одним из таких перспективных проектов П.БЕРМИНГХЕМ назвал строительство дороги Киев-Харьков.

Стороны обсудили подготовку к подписанию новой Стратегии партнерства Всемирного банка с Украиной, а также предстоящую встречу Н.АЗАРОВА с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Средней Азии Шигео КАТЦУ.

М.РАЙЗЕР очертил четыре основных стратегических направления сотрудничества Всемирного банка с Украиной:

- усиление конкурентоспособности Украины, включающее в себя увеличение инвестиций в инфраструктуру, улучшение бизнес-климата в стране;

- усиление эффективности работы государственного и муниципального секторов;

- улучшение системы социальной защиты, включающее в себя реформу пенсионной системы;

- обеспечение развития отраслей защиты окружающей среды, сельского хозяйства и энергосбережения.

В свою очередь Н.АЗАРОВ поблагодарил Всемирный банк за поддержку и назвал такие приоритетные направления взаимного сотрудничества: строительство дорог, реконструкция железнодорожных путей.

В связи с этим Н.АЗАРОВ подчеркнул, что важно выделить несколько крупнейших инфраструктурных проектов и финансировать именно их. В частности, это проведение реформы жилищно-коммунального хозяйства; завершение начатой реформы налоговой администрации; реформирование системы пенсионного обеспечения, в частности, создание негосударственного Пенсионного фонда.