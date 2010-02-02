Кабинет Тимошенко пошел на «мировую» с Фирташем

В пятницу управляющая химическими активами бизнесмена Дмитрия Фирташа компания OstChem Holding и правительство подписали протокол «о взаимопонимании». Документ должен разблокировать судебный спор вокруг Иршанского и Вольногорского горнорудных комбинатов. В дальнейшем стороны обязуются согласовать действия относительно спорных предприятий.

Подписанный протокол свидетельствует о том, что правительство готово идти на компромисс с OstChem Holding. Напомним, еще неделю назад, как сообщало «ДЕЛО», компания Фирташа высказала свои условия мирового соглашения. В частности, компания готова была передать в управление государству спорные ГОКи, но потребовала ряд гарантий. Так, у представителей Фирташа были сомнения, что правительство сможет обеспечить предприятия оборотным капиталом. Также Кабмин должен был гарантировать продление сотрудничества титановых ГОКов с «Крымским Титаном». Ко всему OstChem требовал возврата средств, вложенных в развитие предприятий. По словам представителей Фирташа, общий объем инвестиций в ГОКи за пять лет аренды составил около 500 млн. грн.

Конфликт между Кабмином и OstChem длится с осени прошлого года. В сентябре 2009-го закончился срок аренды «Крымским Титаном» Иршанского и Вольногорского ГОКов. И правительство приняло решение не продлевать действие документа. Предприятия должны были перейти под контроль Министерства промышленной политики. В дальнейшем горнодобывающие активы должны составить сырьевую базу НАК «Титан Украины».

Однако предприятие Фирташа настаивало на продлении аренды. В частности «Крымский Титан» обратился в суд с иском, по которому требовал обязать Минпромполитики продлить договор аренды еще на два года.

Правительство и OstChem должны были подписать протокол «о взаимопонимании» еще в начале прошлой недели. Но принятие решения со стороны Кабмина затянулось. По данным «ДЕЛА», это было связано с тем, что правительство не могло предоставить полной информации OstChem об источниках финансирования ГОКов после их перехода под контроль государства. Однако к концу недели этот вопрос удалось урегулировать.