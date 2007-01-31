Черновецкий: у Минюста нет претензий к коммунальным тарифам в Киеве

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ утверждает, что у Министерства юстиции нет претензий по тарифам на жилищно-коммунальные услуги в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания рабочей группы по изучению обоснованности тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Києве.

«Есть заявление министра юстиции, что никаких претензий к руководству столицы нет по тарифам. И вы его можете найти в Интернете. То есть это ненадуманные вещи. Если спор был - он был бы в суде. Это только эмоции», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он также отметил, что на сегодня по тарифам 1/3 домов (хрущевкам, домам барачного типа, гостинкам) Киев занимает последнее место в Украине. И сейчас власти города продолжают работу над возможным снижением тарифов в других типах домов.

Мэр в очередной раз подчеркнул, что тарифы были подняты более чем в три раза для того, чтобы ввести их для людей с высоким уровнем доходов, а сейчас, по его словам, происходит поэтапное снижение для людей с низким уровнем обеспечения и для людей среднего достатка. По его словам, это будет сделано за счет повышения тарифов для коммерческих предприятий, казино, банков и т.д.

«Мы должны за последние полгода реализовать идею, чтобы богатые платили за бедных», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.